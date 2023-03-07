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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" рекомендует держать акции The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
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07 марта 2023 года 16:52
"Финам" рекомендует держать акции The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
"Финам" рекомендует держать акции The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с прогнозной стоимостью $26,23 за штуку по совокупному доходу на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании "Как и большинство американских ETF, Invesco Variable Rate Investment Grade сфокусирован на получении текущего дохода, то есть дивидендов, которые выплачиваются ежемесячно. По сути, акционерам перечисляются все купоны, которые фонд получает по ценным бумагам своего портфеля. Отметим, что наблюдается увеличение объема дивидендных выплат по акциям Invesco Variable Rate Investment Grade, это связано с перманентным ростом ставок купонов, которые периодически пересматриваются вслед за референтными ставками по бумагам портфеля. На фоне продолжения повышения ожиданий по процентным ставкам ФРС (ожидания рынка выросли на целый процентный пункт всего лишь за три месяца) цена акций фонда находится в восходящем тренде с ноября 2022 года. Отмечается и рост чистых притоков в фонд (+$36 млн с начала 2023 года), - указывает аналитик отдела макроэкономического анализа Алексей Ковалев. - В результате рост биржевой цены вкупе с выплаченными дивидендами (суммарным итогом $ 0,52 за октябрь-февраль) привел к достижению нашего таргета, установленного в октябре 2022 года. В этой связи мы пересматриваем 12-месячный целевой уровень по совокупному доходу акций фонда". ETF Invesco Variable Rate Investment Grade ориентирован на долговые инструменты с переменными ставками купонов и отслеживает высоконадежные инструменты с "инвестиционными" кредитными рейтингами. На текущий момент фонд сохраняет 97% своего портфеля в бумагах с рейтингами не ниже "ВВВ-". Ориентация на высокорейтинговые бумаги обеспечивает устойчивость доходных показателей фонда. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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