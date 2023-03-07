Котировки нефти, вероятно, пока останутся в диапазоне $85-87/барр. - ПСБ

Котировки нефти, вероятно, останутся в диапазоне $85-87 за баррель Brent при сохранении позитивных настроений инвесторов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть вышли за пределы $80-85/барр., поддержанные неплохим рыночным сантиментом. При этом статистика по импорту Китая за февраль оказалась слабее ожиданий (-10,2% г/г), но надежды на восстановление спроса на энергоносители все еще высоки по мере того, как страна восстанавливается после отмены антиковидных ограничений. Саудовская Аравия уже второй месяц подряд повышает отпускные цены на нефть для азиатских клиентов, что говорит о высоком спросе. Во вторник в фокусе выступление главы ФРС перед Конгрессом, все внимание будет сосредоточено на риторике. Полагаем, что при сохранении позитивных настроений инвесторов цены на Brent будут оставаться в зоне $85-87/барр.", - пишут эксперты банка.

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