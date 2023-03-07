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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Tower
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07 марта 2023 года 12:20
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Tower
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Tower Corp. с прогнозной стоимостью на уровне 1,2 гонконгских доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Компания опубликовала результаты за 2022 год: выручка выросла на 6,5% г/г (до CNY92,17 млрд) в соответствии с ожиданиями, чистая прибыль к распределению выросла на 19,9% г/г (17,6% г/г в сопоставимых показателях) - до CNY8,79 млрд - на фоне уменьшения амортизации и переоценки. Показатель превысил наши прогнозы. Мы повышаем прогноз чистой прибыли на 2023 год на 2, 6% г/г - до CNY9,2 млрд", - указывают эксперты. China Tower Corp. - одна из крупнейших строительных компаний в области объектов инфраструктуры для телекоммуникационного сектора. Основная деятельность - строительство, эксплуатация и владение вышками связи, внутренними распределительными системами и объектами базовых станций, включая серверные, системы питания и кондиционирования воздуха. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CHINA/TOWER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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07 марта 2023 года 14:56
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.07 марта 2023 года 14:34
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.07 марта 2023 года 14:10
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S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 протестировал 20-дневную скользящую среднюю в ходе торгов 6 марта. Осцилляторы находятся в нейтральной зоне. Тем не менее на техническом графике... читать дальше
.07 марта 2023 года 13:46
Инвестбанк Синара начал анализ PetroChina c рекомендацией "покупать" и Sinopec с рекомендацией "держать" для их бумаг
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.07 марта 2023 года 13:25
"Финам" сохраняет рейтинг акций Block Inc. на уровне "покупать" и повышает целевую цену с $90,40 до $102,70 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Block показала хорошие результаты за 2022 год, и мы позитивно оцениваем ее... читать дальше
.07 марта 2023 года 13:01
Акции "Интер РАО" интересны для покупки на текущих уровнях, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Интер РАО" опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 год. Чистая прибыль выросла на 19,9%, до 31,17 млрд руб. Выручка... читать дальше
.07 марта 2023 года 12:41
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Positive Technologies с целевой ценой 2100 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка. "Предварительные финансовые показатели компании за 4К22 и 2022 ф.г. продемонстрировали продолжение высоких темпов роста отгрузок и выручки благодаря... читать дальше
.07 марта 2023 года 12:00
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 281,8 руб. за штуку на фоне опубликованных финансовых результатов за 2022 год, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованные компанией результаты за 2022 год в целом можно охарактеризовать как... читать дальше
.07 марта 2023 года 11:43
Москва. 7 марта. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед выходным днем 8 марта, хотя внешние площадки подают позитивные сигналы; индекс Мосбиржи просел ниже 2290 пунктов. читать дальше
.07 марта 2023 года 11:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг китайского автопроизводителя NIO, сообщается в обзоре аналитиков. Прогнозная стоимость для ADR эмитента при этом была понижена экспертами до $11,5 за штуку, а для акций H-класса - до 90 гонконгских долларов (HKD) за... читать дальше
.07 марта 2023 года 11:21
Рубль может приблизиться к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может приблизиться во вторник к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в понедельник умеренно укрепился в рамках коррекции, бюджетная статистика заметно не повлияла на динамику курса, - пишут эксперты. - Во вторник курс USD/RUB находится у... читать дальше
.07 марта 2023 года 11:06
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 2330 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Оцениваем прогнозные результаты эмитента за 2022 год как позитивные. Positive Technologies - один из ключевых бенефициаров ухода иностранных... читать дальше
.07 марта 2023 года 10:49
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг расписок "РусАгро" на уровне "лучше рынка" и отмечают, что в текущие котировки заложен негатив, связанный с зарубежной пропиской материнской компании, говорится в комментарии инвесткомпании. "Агрохолдинг "РусАгро" провел онлайн-конференцию и опубликовал... читать дальше
.07 марта 2023 года 10:34
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня в 75 руб./$1 на торгах во вторник - высокий спрос на валюту, который был обусловлен геополитической напряженностью и оказывал давление на рубль последний месяц, отчасти удовлетворен, считают аналитики SberCIB Investment... читать дальше
.07 марта 2023 года 10:22
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и финрезультаты "Московской биржи": - Оптовые продажи и потребительское кредитование в США за январь; - Результаты "Московской биржи" по... читать дальше
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