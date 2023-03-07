"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Tower Corp. с прогнозной стоимостью на уровне 1,2 гонконгских доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Компания опубликовала результаты за 2022 год: выручка выросла на 6,5% г/г (до CNY92,17 млрд) в соответствии с ожиданиями, чистая прибыль к распределению выросла на 19,9% г/г (17,6% г/г в сопоставимых показателях) - до CNY8,79 млрд - на фоне уменьшения амортизации и переоценки. Показатель превысил наши прогнозы. Мы повышаем прогноз чистой прибыли на 2023 год на 2, 6% г/г - до CNY9,2 млрд", - указывают эксперты.

China Tower Corp. - одна из крупнейших строительных компаний в области объектов инфраструктуры для телекоммуникационного сектора. Основная деятельность - строительство, эксплуатация и владение вышками связи, внутренними распределительными системами и объектами базовых станций, включая серверные, системы питания и кондиционирования воздуха.

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