"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 281,8 руб. за штуку на фоне опубликованных финансовых результатов за 2022 год, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Опубликованные компанией результаты за 2022 год в целом можно охарактеризовать как нейтральные. Как мы уже неоднократно отмечали, резкое снижение выручки от продажи телефонов и аксессуаров в течение всего года оказывало негативное влияние на финансовые показатели "МТС". Вдобавок резкий рост капзатрат из-за экстренных закупок оборудования в феврале-марте привел к сокращению совокупного FCF (без учета МТС-банка)", - пишет аналитик Алексей Павлов.

Тем не менее, во второй половине 2022 года показатель FCF стабилизировался на уровне порядка 20 млрд руб. в квартал, что, на взгляд эксперта, является для оператора очень неплохим результатом. Плюс по итогам прошедшего года "МТС" даже несколько сократил размер чистого долга, хотя в последнее время регулярно наблюдался обратный тренд.

"В сегодняшних реалиях компания может спокойно платить акционерам 30-40 руб. дивидендов в год, не рискуя ухудшением финансовой устойчивости, - отмечает Павлов. - А это ключевой драйвер для роста акций "МТС". Бумаги компании с начала текущего года подорожали на 9,5%, средний торговый объем за 20 дней вырос относительно среднего объема за 3 месяца на 31%. Если сравнивать с конкурентами по сектору, компания не смотрится перекупленной по текущим котировкам относительно ключевых скользящих средних линий".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.