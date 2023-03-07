.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром скорректировался вниз за 2290п по индексу Мосбиржи
.
ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2%
В январе ВВП РФ снизился на 3,2% в годовом сравнении после падения на 4,2% в декабре, говорится в докладе Минэкономразвития. При этом с исключением сезонного фактора экономика выросла на 0,2%
 
Неисполнение бюджета в прошлом году составило почти 800 млрд руб. - СП
По итогам 2022 года объем неисполненных средств федерального бюджета составил 784 млрд руб., следует из доклада Счетной палаты (СП) о работе в прошлом году, пишут "Ведомости". Годом ранее власти не смогли освоить 645 млрд руб. В процентном...
 
Рост потребительского кредитования в РФ в 2023 году ускорится до 8-12% - ЦБ
Потребительское кредитование в России в 2023 году вырастет на 8-12% после увеличения на 3% в 2022 году, ипотека - на 12-16% после роста на 20% в 2022 году, соответствующие прогнозы ЦБ РФ опубликованы в аналитическом обзоре по банковскому...
 
Говядина в РФ остается одной из импортозависимых категорий
За последние 5 лет доля говядины в мясной тарелке россиянина уменьшилась с 20% до 18% к концу 2021 года, в абсолютных цифрах потребление на душу населения в среднем сократилось на 1 кг - до 9 кг на человека, говорится в исследовании Национального...
 
07 марта 2023 года 11:43

Рынок акций РФ утром скорректировался вниз за 2290п по индексу Мосбиржи

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед выходным днем 8 марта, хотя внешние площадки подают позитивные сигналы; индекс Мосбиржи просел ниже 2290 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2289,15 пункта (-0,2%), индекс РТС - 956,23 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 75,41 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Наблюдательный совет Московской биржи 7 марта рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера дивидендов Мосбиржи, подлежащих выплате по результатам 2022 года.

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный.

"Нефтяные компании Китая обращают внимание на риски дефицита поставок нефти в будущем. То есть российские нефтяники могут рассчитывать не только на долгосрочные контракты, но и на постепенную ликвидацию несправедливых дисконтов. В остальном, торговые данные Китая за февраль пока не впечатляют, если только не говорить о российско-китайских отношениях. Рынки ждут выступления председателя ФРС Пауэлла в Конгрессе США - если председатель продолжит демонстрировать "ястребиную" решимость, то рынки вновь будут демонстрировать слабость", - полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых рыках можно обратить внимание на ухудшение отношений КНР и США на фоне разных позиций сторон по Тайваню и Украине, о чем во вторник говорил министр иностранных дел Китая. Нефть подросла, фьючерсы на Brent и WTI пытаются закрепиться выше сопротивлений $86,5 и $80,5 за баррель соответственно, где проходят долгосрочные нисходящие тренды. Внешнеторговая статистика КНР показала снижение импорта сырой нефти в Китай в январе-феврале на 1,3% г/г. Представители США и ОПЕК до конца недели проведут встречу на энергетическом форуме CERAWeek и, вероятно, будут обсуждать текущие уровни добычи.

Близость психологически важного значения 2300 пунктов по индексу Мосбиржи сдерживает покупателей наряду с приближением дополнительного выходного. В течение дня могут поступить новости о рекомендациях по дивидендам Мосбиржи за 2022 год, отмечает Кожухова.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) полагают, что индекс Мосбиржи во вторник может протестировать отметку 2300 пунктов, драйвером роста могут вновь выступить бумаги "нефтянки", в частности, "ЛУКОЙЛа". В то же время ожидается сдержанная динамика акций Сбера, которым пока не хватает сил для возврата к уверенному росту. Позитивные новости по дивидендам могут способствовать продолжению роста бумаг Мосбиржи - по расчетам, акционеры могут рассчитывать на выплаты порядка 9 руб. на акцию (доходность 7,2% годовых), отмечают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс Мосбиржи в начале недели не только переписал годовой максимум, но и вышел вверх из зоны сопротивления 2250-2280 пунктов. Впрочем, это движение еще нужно подтвердить, чтобы дорога в районе 2400 пунктов стала открытой.

Акции Мосбиржи выросли в расчете на рекомендацию по дивидендам и выходящий в пятницу сильный финотчет. Скорее всего, компания оправдает ожидания рынка, но все равно коррекция "по факту" состоявшегося события после столь бурного роста выглядела бы логичной. Рассуждать о привлекательности бумаг и цели их роста следует после появления дополнительной информации, но с технической точки зрения, им ничего не мешает с периодическими откатами уйти в район 140 руб., полагает эксперт.

Спрос может перекинуться на акции Сбера, которые сняли техническую перекупленность консолидацией в районе 170 рублей. Ранее эта отметка называлась первой целью подъема бумаг. Драйвером дальнейшего восхождения Сбера может выступить ожидание традиционно сильной отчетности за февраль. Если бумага удержит уровень 170 руб., то следующей технической целью роста станет район 200 руб., считает Антонов.

В среду в России выходной, и во второй половине торгов во вторник не исключена фиксация прибыли по многим бумагам на традиционном перед нерабочими днями росте геополитических страхов, считает эксперт.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную и маловыразительную динамику: просел Nasdaq (-0,1%), но выросли Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,1%).

Рынок ждет полугодового доклада о денежно-кредитной политике председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.

Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,3%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,01-0,3%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,1%).

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, показали существенное снижение объема китайского импорта и экспорта в первые два месяца 2023 года на фоне ослабления глобального спроса.

Так, объем импорта КНР в январе-феврале упал на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 5,5%. Экспорт КНР сократился на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут, стоимость Brent находится почти на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $86,43 за баррель (+0,3% и +0,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $80,68 за баррель (+0,3% и +1% накануне).

Нефтяной рынок снижался в течение большей части дня в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, однако ближе к концу торгов развернулся к росту.

Поддержку котировкам оказало заявление гендиректора американской Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд в интервью агентству Bloomberg в ходе проходящего в Хьюстоне мероприятия CERAWeek.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,7%).

Выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+14,2% и +5,8% "префы"), КСБ (+12,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+9,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 6,2 млрд рублей (из них 1,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 660,51 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 498,48 млн рублей на акции "Московской биржи").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 марта 2023 года 14:56
Котировки нефти, вероятно, пока останутся в диапазоне $85-87/барр. - ПСБ
Котировки нефти, вероятно, останутся в диапазоне $85-87 за баррель Brent при сохранении позитивных настроений инвесторов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть вышли за пределы $80-85/барр., поддержанные неплохим рыночным сантиментом. При этом статистика по импорту Китая за...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 14:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций SITC International Holdings на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций SITC International Holdings на уровне "покупать" с целевой ценой HKD27,3, что эквивалентно 49%-ному росту от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой. Компания представила финансовые результаты за 2022 год. Чистая...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 14:10
S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах во вторник - Freedom Finance Global
S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 протестировал 20-дневную скользящую среднюю в ходе торгов 6 марта. Осцилляторы находятся в нейтральной зоне. Тем не менее на техническом графике...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 13:46
Инвестбанк Синара начал анализ PetroChina c рекомендацией "покупать" и Sinopec с рекомендацией "держать" для их бумаг
"Инвестиционный банк Синара" начал анализ PetroChina Co. c рекомендацией "покупать" и Sinopec Shanghai Petrochemical Co. с рекомендацией "держать" для их бумаг, сообщается в аналитическом материале банка. "Ввиду роста цен на нефть и, еще в большей мере, на нефтепродукты прошлый год выдался...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 13:25
"Финам" повысил прогнозную цену акций Block до $102,70
"Финам" сохраняет рейтинг акций Block Inc. на уровне "покупать" и повышает целевую цену с $90,40 до $102,70 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Block показала хорошие результаты за 2022 год, и мы позитивно оцениваем ее...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 13:01
Акции Интер РАО интересны для покупки на текущих уровнях - "Открытие Инвестиции"
Акции "Интер РАО" интересны для покупки на текущих уровнях, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Интер РАО" опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 год. Чистая прибыль выросла на 19,9%, до 31,17 млрд руб. Выручка...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 12:41
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Positive Technologies
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Positive Technologies с целевой ценой 2100 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка. "Предварительные финансовые показатели компании за 4К22 и 2022 ф.г. продемонстрировали продолжение высоких темпов роста отгрузок и выручки благодаря...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 12:20
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Tower
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Tower Corp. с прогнозной стоимостью на уровне 1,2 гонконгских доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Компания опубликовала результаты за 2022 год: выручка выросла на 6,5% г/г (до CNY92,17...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 12:00
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МТС
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 281,8 руб. за штуку на фоне опубликованных финансовых результатов за 2022 год, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованные компанией результаты за 2022 год в целом можно охарактеризовать как...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 11:41
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг NIO
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг китайского автопроизводителя NIO, сообщается в обзоре аналитиков. Прогнозная стоимость для ADR эмитента при этом была понижена экспертами до $11,5 за штуку, а для акций H-класса - до 90 гонконгских долларов (HKD) за...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 11:21
Рубль может приблизиться к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1 во вторник - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может приблизиться во вторник к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в понедельник умеренно укрепился в рамках коррекции, бюджетная статистика заметно не повлияла на динамику курса, - пишут эксперты. - Во вторник курс USD/RUB находится у...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 11:06
ПСБ рекомендует покупать акции Positive Technologies
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 2330 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Оцениваем прогнозные результаты эмитента за 2022 год как позитивные. Positive Technologies - один из ключевых бенефициаров ухода иностранных...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 10:49
"Финам" подтверждает рейтинг бумаг РусАгро на уровне "лучше рынка"
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг расписок "РусАгро" на уровне "лучше рынка" и отмечают, что в текущие котировки заложен негатив, связанный с зарубежной пропиской материнской компании, говорится в комментарии инвесткомпании. "Агрохолдинг "РусАгро" провел онлайн-конференцию и опубликовал...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 10:34
Возможно укрепление рубля до 75 руб./$1 на торгах во вторник - SberCIB
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня в 75 руб./$1 на торгах во вторник - высокий спрос на валюту, который был обусловлен геополитической напряженностью и оказывал давление на рубль последний месяц, отчасти удовлетворен, считают аналитики SberCIB Investment...    читать дальше
.
07 марта 2023 года 10:22
Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и финрезультаты "Московской биржи": - Оптовые продажи и потребительское кредитование в США за январь; - Результаты "Московской биржи" по...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.