Рынок акций РФ утром скорректировался вниз за 2290п по индексу Мосбиржи

Москва. 7 марта. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед выходным днем 8 марта, хотя внешние площадки подают позитивные сигналы; индекс Мосбиржи просел ниже 2290 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2289,15 пункта (-0,2%), индекс РТС - 956,23 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 75,41 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Наблюдательный совет Московской биржи 7 марта рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера дивидендов Мосбиржи, подлежащих выплате по результатам 2022 года.

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный.

"Нефтяные компании Китая обращают внимание на риски дефицита поставок нефти в будущем. То есть российские нефтяники могут рассчитывать не только на долгосрочные контракты, но и на постепенную ликвидацию несправедливых дисконтов. В остальном, торговые данные Китая за февраль пока не впечатляют, если только не говорить о российско-китайских отношениях. Рынки ждут выступления председателя ФРС Пауэлла в Конгрессе США - если председатель продолжит демонстрировать "ястребиную" решимость, то рынки вновь будут демонстрировать слабость", - полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых рыках можно обратить внимание на ухудшение отношений КНР и США на фоне разных позиций сторон по Тайваню и Украине, о чем во вторник говорил министр иностранных дел Китая. Нефть подросла, фьючерсы на Brent и WTI пытаются закрепиться выше сопротивлений $86,5 и $80,5 за баррель соответственно, где проходят долгосрочные нисходящие тренды. Внешнеторговая статистика КНР показала снижение импорта сырой нефти в Китай в январе-феврале на 1,3% г/г. Представители США и ОПЕК до конца недели проведут встречу на энергетическом форуме CERAWeek и, вероятно, будут обсуждать текущие уровни добычи.

Близость психологически важного значения 2300 пунктов по индексу Мосбиржи сдерживает покупателей наряду с приближением дополнительного выходного. В течение дня могут поступить новости о рекомендациях по дивидендам Мосбиржи за 2022 год, отмечает Кожухова.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) полагают, что индекс Мосбиржи во вторник может протестировать отметку 2300 пунктов, драйвером роста могут вновь выступить бумаги "нефтянки", в частности, "ЛУКОЙЛа". В то же время ожидается сдержанная динамика акций Сбера, которым пока не хватает сил для возврата к уверенному росту. Позитивные новости по дивидендам могут способствовать продолжению роста бумаг Мосбиржи - по расчетам, акционеры могут рассчитывать на выплаты порядка 9 руб. на акцию (доходность 7,2% годовых), отмечают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс Мосбиржи в начале недели не только переписал годовой максимум, но и вышел вверх из зоны сопротивления 2250-2280 пунктов. Впрочем, это движение еще нужно подтвердить, чтобы дорога в районе 2400 пунктов стала открытой.

Акции Мосбиржи выросли в расчете на рекомендацию по дивидендам и выходящий в пятницу сильный финотчет. Скорее всего, компания оправдает ожидания рынка, но все равно коррекция "по факту" состоявшегося события после столь бурного роста выглядела бы логичной. Рассуждать о привлекательности бумаг и цели их роста следует после появления дополнительной информации, но с технической точки зрения, им ничего не мешает с периодическими откатами уйти в район 140 руб., полагает эксперт.

Спрос может перекинуться на акции Сбера, которые сняли техническую перекупленность консолидацией в районе 170 рублей. Ранее эта отметка называлась первой целью подъема бумаг. Драйвером дальнейшего восхождения Сбера может выступить ожидание традиционно сильной отчетности за февраль. Если бумага удержит уровень 170 руб., то следующей технической целью роста станет район 200 руб., считает Антонов.

В среду в России выходной, и во второй половине торгов во вторник не исключена фиксация прибыли по многим бумагам на традиционном перед нерабочими днями росте геополитических страхов, считает эксперт.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную и маловыразительную динамику: просел Nasdaq (-0,1%), но выросли Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,1%).

Рынок ждет полугодового доклада о денежно-кредитной политике председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.

Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,3%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,01-0,3%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,1%).

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, показали существенное снижение объема китайского импорта и экспорта в первые два месяца 2023 года на фоне ослабления глобального спроса.

Так, объем импорта КНР в январе-феврале упал на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 5,5%. Экспорт КНР сократился на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут, стоимость Brent находится почти на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $86,43 за баррель (+0,3% и +0,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $80,68 за баррель (+0,3% и +1% накануне).

Нефтяной рынок снижался в течение большей части дня в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, однако ближе к концу торгов развернулся к росту.

Поддержку котировкам оказало заявление гендиректора американской Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд в интервью агентству Bloomberg в ходе проходящего в Хьюстоне мероприятия CERAWeek.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-4,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,7%).

Выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+14,2% и +5,8% "префы"), КСБ (+12,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+9,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 6,2 млрд рублей (из них 1,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 660,51 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 498,48 млн рублей на акции "Московской биржи").