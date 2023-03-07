"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг NIO

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг китайского автопроизводителя NIO, сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость для ADR эмитента при этом была понижена экспертами до $11,5 за штуку, а для акций H-класса - до 90 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что подразумевает мультипликаторы EV/Выручка 1.5x 2023e и 0.8x 2024e.

"Эмитент опубликовал результаты за 4К22. Полагаем, что фактические результаты NIO оказались хуже ожиданий рынка из-за резерва моделей на платформе NT1.0 и стремительного роста расходов. На фоне серьезных убытков по запасам и высоких расходов в связи с переходом компании на новую продукцию мы понижаем прогноз убытка не-GAAP на 2023 год до CNY14,78 млрд (убыток на уровне CNY2,53 млрд ранее)", - отмечают аналитики "БКС МИ".

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