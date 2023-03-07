ПСБ рекомендует покупать акции Positive Technologies

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 2330 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Оцениваем прогнозные результаты эмитента за 2022 год как позитивные. Positive Technologies - один из ключевых бенефициаров ухода иностранных IT-компаний с рынка РФ. При этом сигналы со стороны правительства о необходимости усиления безопасности данных подогревают спрос на продукцию предприятия. Отметим, что чистая прибыль компании без учета капитализации расходов (NIC) увеличилась в четыре раза. Этот показатель - ключевой для инвесторов ввиду того, что именно с него будут выплачиваться дивиденды (50-100%). Полагаем, что "Группа Позитив" может выплатить все 100%, что эквивалентно 4,5% дивидендной доходности", - указывают эксперты.

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