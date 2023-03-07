Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и финрезультаты "Московской биржи":

- Оптовые продажи и потребительское кредитование в США за январь;

- Результаты "Московской биржи" по МСФО за 4К22.

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