Акции РусАгро привлекательны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "РусАгро" привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Финансовые результаты "РусАгро" по итогам 2022 года оказались без сюрпризов, - отмечается в комментарии. - Выручка компании по итогам прошлого года составила 240 млрд руб. (+8% г/г), показатель скорректированной EBITDA сократился на 6% г/г, до 45 млрд руб. Размер чистой прибыли упал до 6,8 млрд руб., снизившись в 6,1 раза г/г преимущественно из-за курсовой переоценки. Считаем, что в текущем году расходы компании сократятся после непростого 2022 года, что позитивно скажется на финансовом состоянии "РусАгро". Ключевым же фактором для инвесторов является вопрос с дивидендами".

По мнению экспертов банка, компания могла бы вернуться к выплатам, но сейчас этому препятствует Кипрская прописка компании. Менеджмент компании заявил, что вопрос дивидендных выплат - стратегическая цель "РусАгро". Кроме этого, ожидаемое нами ослабление курса рубля приведёт к положительной курсовой переоценке, что увеличит базу под потенциальные дивидендные выплаты.

На взгляд аналитиков ПСБ, бумаги "РусАгро" на длинном горизонте выглядят привлекательно, однако многое будет зависеть от того, когда компания сможет вернуться к выплате дивидендов.

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