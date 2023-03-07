Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 7 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, открывших довольно насыщенную важными событиями неделю. Рынок ждет полугодового доклада о денежно-кредитной политике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Соединенных Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

Трейдеры также оценивали новый ориентир китайского правительства для темпов роста экономики на 2023 год, который оказался менее амбициозным, чем ожидали эксперты. Правительство страны ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей в минувшее воскресенье. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, отмечает агентство Bloomberg. Более низкий, чем ожидалось, ориентир роста ВВП КНР, по мнению некоторых экспертов, может являться сигналом того, что резкого скачка глобальной инфляции после открытия китайской экономики удастся избежать.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются во вторник, исключение составляет китайский индикатор. Статданные из Китая, обнародованные во вторник, показали существенное снижение объема китайского экспорта в первые два месяца 2023 года на фоне ослабления глобального спроса. Экспорт сократился на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило Главное таможенное управление КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%. Объем китайского импорта в январе-феврале упал на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 5,5%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,3%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличислся на 0,5%. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,6% годовых. Это уже десятое увеличение стоимости кредитования с мая прошлого года, суммарно ставка была поднята на 350 базисных пунктов и находится на максимуме с мая 2012 года.

В свою очередь цены на нефть поднимаются на торгах во вторник утром. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $86,46 баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 0,4%, до $86,18 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,31%, до $80,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 1%, до $80,46 за баррель.

Нефтяной рынок снижался в течение большей части дня в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, однако ближе к концу торгов развернулся к росту. Поддержку котировкам оказало заявление гендиректора американской Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд в интервью агентству Bloomberg в ходе проходящего в Хьюстоне мероприятия CERAWeek.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 марта выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,372 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,851 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник не изменился и составил 109,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 марта) прибавил 0,07%, поднявшись до 837,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕАБР-003Р-001" (+0,38%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,3%) и "Европлан-001Р-01" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,4%), "Газпромбанк БО-17" (-0,3%) и "АФК Система-1Р-15" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Лизинг-Трейд" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 19 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 15,5% годовых, купоны ежемесячные. В последние два года обращения (начиная с 37-го купона) предусмотрена амортизация равными частями, в результате дюрация составит около 3,5 года.

ООО "Глоракс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 15,87% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 2 марта до 16:00 МСК 6 марта. Техническое размещение запланировано на 10 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 20 млрд рублей. Премаркетинг данного выпуска компания проводила в декабре прошлого года, однако тогда перенесла размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой.

ПАО "Вымпел-Коммуникации" 9 марта начнет размещение 6-летнего выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 9,5 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 28 апреля либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 8,02% годовых. Купоны квартальные.

Кроме того, ПАО "Вымпел-Коммуникации" 10 марта начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 15 млрд рублей с погашением 11 декабря 2028 года. Датой окончания размещения станет 28 апреля либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 9,3% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в январе 2017 года.

ХК "Новотранс" 16 марта проведет сбор заявок на доразмещение выпуска облигаций серии 001Р-03 в объеме не менее 5 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 26 октября 2027 года (дюрация составит 3,1 года). Ориентир цены доразмещения - 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 12,22% годовых. Техразмещение запланировано на 21 марта. Основный выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей компания разместила в ноябре прошлого года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,7% годовых. Предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости.

ООО "Элит строй" планирует 16 марта начать размещение выпуска 3-летних облигаций объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет, а также обеспечение в форме оферты от ООО "Ириан".

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 11-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,52% годовых, ставку 59-го купона бондов серии БО-П01 - на уровне 6% годовых. Размещение 10-летнего выпуска 1-й серии номинальным объемом 400 млн рублей началось в июне 2022 года и должно закончиться в мае 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. "Пионер-лизинг" завершил размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) приобрел по оферте 13 млн 923 тыс. 576 облигаций серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Объем 5-летнего выпуска - 15 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания приобрела 92,8% эмиссии. Банк "ФК Открытие" завершил размещение выпуска серии БО-П06 в марте 2020 года. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 6,4% годовых.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) приняло решение 21 и 23 марта соответственно досрочно погасить выпуски облигаций серии 001Р-03 на 10 млрд рублей и серии 001Р-01 на 15 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 10-го купонного периода бондов серии 001Р-03 и 13-го купонного периода облигаций серии 001Р-01. Выпуск 15-летних облигаций серии 001Р-03 на 10 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке 6,95% годовых. Ставка текущего купона по выпуску до плановой оферты с исполнением 24 марта - 0,01% годовых. Пятнадцатилетние бонды серии 001Р-01 на 15 млрд рублей были размещены в сентябре 2016 года по ставке 9,45% годовых. Ставка текущего купона до запланированной оферты с исполнением 28 марта - 7,3% годовых.