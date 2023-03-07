Вероятно продолжение боковика на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии вторника в ожидании новых сигналов от Банка России, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.