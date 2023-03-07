Freedom Finance Global рекомендует держать акции Splunk Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $112 за штуку, сообщается в обзоре экспертов инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчетность эмитента за 4К22 нейтрально. Компания продемонстрировала сильные результаты, превзойдя ожидания рынка и собственные прогнозы, и быстро улучшает операционную эффективность, но перспективы роста бизнеса становятся все более слабыми и неопределенными. Опасения, в частности, вызывает замедление темпов миграции клиентов на облачную платформу Splunk, что снижает прогнозируемость выручки и идет вразрез с видением менеджмента. Также мы будем внимательно следить за развитием ключевых конкурентов эмитента, таких как Microsoft Corp., в ближайшие кварталы. Splunk также демонстрирует хорошую устойчивость к негативным макроусловиям на фоне других отраслевых игроков, но баланс рисков все еще смещен не в пользу покупки акций компании. Наша оценка бумаги на уровне 24х P/E 2024", - указывает старший аналитик Егор Толмачев.

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