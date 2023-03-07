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07 марта 2023 года 09:12

Трейдеры ждут доклада председателя ФРС США

Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник, Nasdaq завершил торги в минусе. Фондовые индексы стран АТР в основном поднимаются во вторник. Цены на нефть растут на торгах во вторник.

Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, открывших довольно насыщенную важными событиями неделю.

Рынок ждет полугодового доклада о денежно-кредитной политике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.

Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

"Пауэлл очевидно повторит, что ФРС еще не закончила борьбу с инфляцией и что рынок труда остается особенно сильным, а также что "мягкая посадка" экономики по-прежнему возможна, - говорит главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. - Он также, вероятно, отметит, что Федрезерв не будет сомневаться и пожертвует экономическим ростом, чтобы ослабить инфляцию как можно быстрее".

"Помня о последних статданных, указывающих на то, что замедлявшаяся инфляция может вновь пойти вверх, а также учитывая сохранение устойчивости рынка труда, мы не ждем, что заявления Пауэлла будут менее "ястребиными". Однако всегда остается вероятность, что мы услышим от него слово "дезинфляция", и тогда аппетит к риску на рынках вырастет", - приводит ее слова Market Watch.

Трейдеры также оценивали новый ориентир китайского правительства для темпов роста экономики на 2023 год, который оказался менее амбициозным, чем ожидали эксперты.

Правительство страны ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в минувшее воскресенье.

Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, отмечает агентство Bloomberg. Более низкий, чем ожидалось, ориентир роста ВВП КНР, по мнению некоторых экспертов, может являться сигналом того, что резкого скачка глобальной инфляции после открытия китайской экономики удастся избежать.

Статданные из США, опубликованные в понедельник, показали менее резкое, чем ожидалось, снижение новых заказов на продукцию американских промпредприятий в январе. Показатель уменьшился на 1,6% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты в среднем ожидали падения на 1,8%. Заказы на транспортное оборудование рухнули на 13,3% из-за снижения числа новых контрактов Boeing Co. (SPB: BA)

Акции Boeing подешевели на 1,5%.

Стоимость бумаг Ciena Corp. (SPB: CIEN) выросла на 3,7% по итогам торгов в понедельник благодаря сильной отчетности компании. Поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий, в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Акции Altria Group (SPB: MO) Inc., одной из крупнейших табачных компаний мира, подорожали на 1,4%. Компания объявила, что покупает производителя электронных сигарет NJOY Holdings Inc. за $2,75 млрд.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 1,9%. Аналитик Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. Майкл Нг рекомендовал инвесторам покупать акции Apple, отметив, что их стоимость может вырасти на 30%.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 1,2%. Интернет-ритейлер объявил, что закроет восемь магазинов самообслуживания в США в рамках более масштабного плана сокращения расходов.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустились в цене на 2% по итогам торгов. Производитель электромобилей днем ранее снизил цены на автомобили Tesla Model S и Model X для американского рынка.

Стоимость бумаг Lordstown Motors Corp. упала на 8,9% на слабой отчетности производителя электропикапов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник вырос на 40,47 пункта (0,12%) и составил 33431,44 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 2,78 пункта (0,07%) - до 4048,42 пункта.

Nasdaq Composite потерял 13,27 пункта (0,11%) и составил 11675,74 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник, исключение составляет китайский индикатор.

В центре внимания трейдеров - полугодовой доклад о денежно-кредитной политике председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.

Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, показали существенное снижение объема китайского экспорта в первые два месяца 2023 года на фоне ослабления глобального спроса.

Экспорт сократился на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило Главное таможенное управление КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%.

Объем китайского импорта в январе-феврале упал на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 5,5%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%.

Стоимость бумаг крупнейшего в КНР производителя литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) теряют в цене 1,1% в ходе торгов во вторник, Great Wall Motor Co. - 1,5%, производителя алкоголя Kweichow Moutai - 0,4%.

В то же время дорожают акции CNOOC Ltd. (+7,6%), PetroChina (+3,5%), China Shenhua Energy (+3,3%).

Среди лидеров роста в Гонконге - акции нефтекомпаний и банков. Стоимость бумаг China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) поднялась на 4,3%, Agricultural Bank of China (+1,4%).

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3% в ходе торгов. Акции SoftBank Group подорожали на 0,6%, Fast Retailing - на 1,1%, Sony Group - на 1,14%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся на 0,4%.

Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2022 года уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Снижение ВВП отмечено впервые со второго квартала 2020 года. Оно обусловлено тем, что потребление в стране опустилось до нормального уровня после постпандемийного пика, отмечает Trading Economics.

Окончательные данные совпали с предварительными, а также с ожиданиями аналитиков.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,6% годовых. Это уже десятое увеличение стоимости кредитования с мая прошлого года, суммарно ставка была поднята на 350 б.п. и находится на максимуме с мая 2012 года.

В заявлении австралийского ЦБ по итогам заседания отмечается, что инфляция в стране, вероятно, уже достигла пикового уровня, и дальнейшие решения относительно ужесточения денежно-кредитной политики будут зависеть от статданных.

Согласно прогнозу RBA, инфляция в Австралии составит порядка 4,75% в текущем году и замедлится примерно до 3% к середине 2025 года.

Цены на нефть поднимаются на торгах во вторник утром.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $86,42 баррель, что на $0,24 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,35 (0,4%), до $86,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,21 (0,26%), до $80,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $0,78 (1%), до $80,46 за баррель.

Нефтяной рынок снижался в течение большей части дня в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, однако ближе к концу торгов развернулся к росту.

Поддержку котировкам оказало заявление гендиректора американской Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд в интервью агентству Bloomberg в ходе проходящего в Хьюстоне мероприятия CERAWeek.

Аналитик Mizuho Securities USA Роберт Ягер обратил внимание инвесторов на повышение саудовской госкомпанией Saudi Aramco цен для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти в апреле. "Цена на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, увеличена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ожиданиях роста спроса в этом регионе", - отметил Ягер.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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