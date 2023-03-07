Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 2340-2380п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост до 2340-2380 пунктов, ключевая тема ближайших месяцев на фондовом рынке - дивиденды, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс.

"Российский рынок акций со старта текущей недели продолжил поступательное движение наверх. Индекс Мосбиржи сумел переписать предыдущие февральские максимумы и вышел на самые высокие уровни с сентября прошлого года. На графике индекса ситуация развивается по ожидаемой траектории. Котировки впервые за полгода приблизились к отметке 2300 пунктов. Общая тенденция остается растущей. Как мы видим, российскому рынку достаточно даже просто нейтрального внешнего фона, чтобы продолжать подъем. Это позитивный сигнал, подтверждающий локальный "бычий" сентимент. Следующие технические ориентиры наверху остаются около 2340-2380 пунктов", - пишут эксперты.

Ключевой темой ближайших месяцев станут дивиденды, указывают аналитики. "Любые новости от компаний вызывают бурную реакцию среди участников рынка. Информация уже начинает поступать от эмитентов . В текущих условиях дивидендный фактор является определяющим для многих частных инвесторов при выборе акций", - отмечают они в материале.

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