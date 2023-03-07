Котировки нефти могут вырасти до $89-90/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $89-90 за баррель, полагают эксперты БКС Экспресс.

"Оптимизм в отношении спроса в Китае и отсутствие источников дополнительного предложения топлива поддерживают энтузиазм среди участников нефтяного рынка. На этой неделе глава ФРС США выступит перед Конгрессом (во вторник и среду). Это выступление может быть в фокусе внимания рынков, поскольку участники будут ловить намеки на перспективу дальнейшей монетарной политики. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше $86 за баррель и подошли к месячному максимуму. Формально многомесячный нисходящий тренд оказался пробит, но консолидация декабря-февраля пока еще в силе. Ближайшей целью выступает ее верхняя граница в районе $89-90 за баррель", - пишут аналитики в обзоре.

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