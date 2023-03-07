Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых торговых идей

Москва. 7 марта. Доллар США и юань незначительно меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль демонстрирует слабые колебания в ожидании ключевых событий дня.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,46 руб./$1 (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,28 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 10,86 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", узкий диапазон изменений валютного курса рубля может быть связан с ожиданием важных для валютного рынка сигналов. Ключевым событием этой недели будет полугодовой доклад председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.

Инвесторы будут следить за его риторикой относительно будущей монетарной политики американского регулятора. В конце прошлой недели представители ФРС говорили о вероятном прохождении пика инфляции, а также о приближении к пику повышения ставки. Однако это не исключает того, что ставка продолжит расти и будет находиться на высоком уровне длительное время.

Обстановка на мировых рынках утром во вторник благоприятствует укреплению нацвалюты.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,41 за баррель, что на 0,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,68 за баррель, что тоже на 0,27% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов во вторник в основном демонстрируют позитивную динамику: китайский CSI 300 снижается на 0,14%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,43%, гонконгский Hang Seng растет на 1,21%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,43%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,22%.

Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, открывших довольно насыщенную важными событиями неделю. Рынок ждет полугодового доклада главы ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

Трейдеры также оценивали новый ориентир китайского правительства для темпов роста экономики на 2023 год, который оказался менее амбициозным, чем ожидали эксперты.

Правительство страны ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в минувшее воскресенье. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования.