Цены евробондов РФ в понедельник вновь не продемонстрировали яркой динамики на фоне боковика в секторе UST

Москва. 6 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне отсутствия яркой динамики в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании новых сигналов от Федеральной резервной системы США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ оказались незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 61,68% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 10,42% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность также выросла на 0,5 базисного пункта - до 9,74% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел 35 базисных пунктов, до 42,72% от номинала (его доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 12,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, опустившись до 44,01% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 34,3% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 3 базисных пункта - до 43,19% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 26,9% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 42,2% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 22,14% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 25 базисных пунктов - до 87,63% от номинала (его доходность снизилась на 43 базисных пункта - до 32,24% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) после локальной позитивной коррекции в конце прошлой недели в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Ключевым событием этой недели будет полугодовой доклад председателя ФРС Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Соединенных Штатах за февраль, которые внимательно оценивает Федрезерв.

Трейдеры также оценивают новый ориентир правительства КНР для темпов роста экономики на 2023 год, который оказался менее амбициозным, чем ожидали эксперты. Правительство Китая ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в минувшее воскресенье. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, отмечает агентство Bloomberg. Более низкий, чем ожидалось, ориентир роста ВВП КНР, по мнению некоторых экспертов, является сигналом того, что резкого скачка глобальной инфляции после открытия китайской экономики ждать не стоит.