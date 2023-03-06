"БКС МИ" повысил целевую цену акций Kroger до $66

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Kroger Co. с $64 до $66 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании. Потенциал роста составляет 44% на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы отмечаем хорошие перспективы компании за счет доступных товаров собственных брендов, сильной клиентской аналитики, а также большего внимания к свежим продуктам и услугам онлайн-заказов, - пишут аналитики. - Kroger 2 марта отчиталась о скорректированной прибыли в финансовом 4К23 на уровне $0,99/акц., что на 8,8% выше показателя за финансовый 4К22 ($0,91). Сопоставимые продажи (без учета топлива) в финансовом 4К23 выросли на 6,2% и превысили консенсус StreetAccount (+4,9%). Менеджмент предоставил прогноз на финансовый 2024 год. Прогнозный диапазон прибыли - $4,45-4,60/акц. Наш прогноз до публикации - $4,08. Мы повышаем оценку прибыли на финансовый 2024 год до $4,45 с $4,08 и незначительно увеличиваем ожидания по операционной рентабельности".

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