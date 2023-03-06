"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Coca-Cola Co. с целевой ценой $62,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,8% до конца 2023 года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Буйлаковой.

"Coca-Cola может предложить инвесторам хорошие дивиденды и умеренный апсайд стоимости акций, - считает эксперт. - Увеличение объема продаж в 2022 году в натуральном выражении, несмотря на повышение цен, укрепляет тезис о нецикличности спроса на напитки Coca-Cola: невзирая на происходящее в экономике, потребители продолжают покупать свои любимые напитки. На таком фоне менеджмент прогнозирует рост выручки и прибыли в 2023 году. Защитная функция акций Coca-Cola может быть весьма актуальной в 2023 году на фоне ухудшения перспектив глобальной экономики. Отмечаем, что бумаги могут быть интересны на коррекции и как источник регулярных дивидендных выплат".

Coca-Cola - один из крупнейших производителей безалкогольных напитков. Помимо интернационально известных Coca-Cola, Sprite, Fanta, у производителя еще порядка 200 прочих брендов. Крупнейшим акционером является Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

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