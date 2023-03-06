"БКС МИ" понизил целевую цену акций Eli Lilly до $400

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций Eli Lilly and Co. с $425 до $400 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре.

Целевая цена подразумевает совокупную потенциальную доходность, включая дивиденды, примерно 26% с текущих уровней.

"Компания недавно объявила об одобрении со стороны FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) препарата Jaypirca. Вместе с тем Eli Lilly объявила о планах расширения производственных возможностей исследовательского центра в Северной Каролине, а также укрепила партнерство с ProQR Therapeutics в направлении неврологических препаратов. Кроме того, компания купила Akouos, которая разрабатывает портфель препаратов для лечения болезней внутреннего уха. Мы полагаем, что эти шаги приведут к росту выручки и прибыли, а также котировок LLY в следующем году. Менеджмент ожидает скорректированную прибыль в 2023 году в диапазоне $8,35-8,55/акц. (рост на 5-8% по сравнению с 2022 годом) и выручку в пределах $30,3-30,8 млрд (+6-8%)", - пишут эксперты "БКС МИ".

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