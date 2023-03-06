"Мои Инвестиции" сохраняют долгосрочную позитивную оценку акций Группы Позитив

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют долгосрочную позитивную оценку акций Positive Technologies, сообщается в обзоре.

" Эмитент опубликовал предварительные результаты за 2022 год, которые подтверждают высокий спрос на продукты компании. Positive Technologies сейчас торгуется на уровне 8,7x EV/EBITDA за 2023 год. На наш взгляд, это привлекательно для компании с перспективами среднегодового роста около 46% на горизонте трех лет, который будет обусловлен широким внедрением решений по кибербезопасности, замещением зарубежных разработчиков и запуском новых продуктов, - пишут эксперты. - Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на компанию, однако в ближайшее время триггеров для бумаги может не быть. Рекомендуем следить за динамикой котировок акций компании и покупать их на возможных просадках".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.