Акции РусАгро остаются защитной инвестицией - "Тинькофф Инвестиции"

Покупка акций "РусАгро" по-прежнему остается хорошей инвестицией в защитную отрасль, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева.

"Российская сельскохозяйственная и продовольственная компания опубликовала финрезультаты за четвертый квартал и весь 2022 год. Основное давление на выручку оказал сельскохозяйственный сегмент из-за снижения цен на рынке. Падение прибыли на 84% по итогу года преимущественно объясняется убытком от курсовых разниц. Мы ожидаем возобновления роста выручки в с/х сегменте из-за переноса реализации сахарной свеклы и масличных культур на 2023 год. Во второй половине 2022 года цены уже успели "остыть" с пиковых значений, поэтому сильного дальнейшего падения не ожидаем. Сохраняем идею на покупку как инвестицию в защитную отрасль. Компания слабо зависит от санкций и имеет диверсификацию по сегментам, также в фокусе остается вопрос с дивидендами, решение которого может поддержать котировки бумаги", - пишет эксперт в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.