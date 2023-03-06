Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Costco на уровне $555

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Costco Wholesale на уровне $555 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Севака Араратяна.

"Мы оцениваем отчетность Costco за второй финансовый квартал 2023 года нейтрально. В целом для ритейлера характерны те же тенденции, что и для остальных крупных розничных сетей, в частности Walmart Inc. и Target Corp. Для преодоления сложностей с продажами дискреционных товаров компания активно проводила их уценку. Складской формат и низкие цены позволили эмитенту продать больше товаров первой необходимости и топлива, во многом компенсировав падение продаж дискреционной продукции. На прибыли компании достаточно негативно отразились неблагоприятные валютные курсы, неожиданно снизились цифровые продажи, - пишет эксперт в обзоре. - В то же время Costco не сталкивалась с острой проблемой снижения покупательской способности клиентов, так как формат членских взносов подразумевает кроме регулярных платежей мелкооптовый формат закупок, что предполагает у покупателей доходы выше средних. Из $1,47 млрд чистой прибыли Costco $1,03 млрд, или 70%, обеспечили именно членские взносы, что позитивно с учетом высокой возобновляемости членства в клубе покупателей. Это дает основание считать финансовую модель ритейлера намного более устойчивой, чем у конкурентов. В то же время CFO Costco Ричард Галанти на конферец-звонке с аналитиками анонсировал скорое повышение членских взносов. Учитывая неоднозначность этого шага, мы оставляем нашу целевую цену на отметке $555".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.