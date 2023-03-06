"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $100

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,05%, стоп-приказ: $85, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Oracle отчитается о результатах за III квартал 2023 финансового года 9 марта. Ожидается, что выручка составит $12,43 млрд, а прибыль на акцию - $1,2. Полагаем, что отчетность эмитента превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности компаний из индустрии", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена акции находится в долгосрочном восходящем тренде (выше 50-дневной скользящей средней) и вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $100. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $85 риск на портфель составит 0,33%", - указывают в "Финаме".

Oracle Corp. - одна из крупнейших американских компаний, разработчик систем управления базами данных, инструментов для разработки баз данных, а также ERP-систем.

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