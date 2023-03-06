Вероятен умеренный рост рынка акций США в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятен умеренный рост американского рынка акций в ходе предстоящей в понедельник торговой сессии, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Мы прогнозируем умеренный рост американского рынка акций в ходе предстоящей сессии, так как значимых фундаментальных факторов для выраженной динамики недостаточно, но технические индикаторы указывают на преимущество "быков". Публикаций отчетностей компаний из индекса широкого рынка или высокотехнологичных гигантов на понедельник не запланировано. Итоговые данные заказов на товары длительного пользования за январь, вероятно, не принесут сюрпризов, январская динамика промышленных заказов также вряд ли окажет значительный эффект на рынок. Волатильность в отсутствие значимых фундаментальных факторов и событий за выходные находится на низких уровнях, - пишет эксперт в обзоре. - В ходе торгов 3 марта S&P 500 преодолел 50-дневуню скользящую среднюю и протестировал 20-дневную MA на отметке 4060 пунктов. Большинство осцилляторов, в том числе MACD и RSI, сигнализируют о преобладании вероятности "бычьего" тренда в предстоящую сессию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.