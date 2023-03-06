"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 180 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,65%, стоп-приказ: 165,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сбербанк планирует 9 марта опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год, которая может порадовать инвесторов и дать объективную фундаментальную оценку, считают аналитики.

"С технической точки зрения после закрепления выше сопротивления на уровне 170 руб. восходящая тенденция подтверждается. Актуально открывать позиции по тренду. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 165,5 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме".

Сбербанк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов - 43,5% вкладов населения, 40,7% кредитов физическим лицам и 31,8% кредитов юридическим лицам. В региональную сеть эмитента входят 11 территориальных банков с 14200 подразделениями в 83 субъектах РФ.

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