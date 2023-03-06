Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции AIA Group и Oracle Corp. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"10 марта AIA Group должна опубликовать финансовые результаты за 2П22. Ждем, что прогноз по выручке и EPS компании превысит ожидания рынка. Большая часть страховых контрактов в Китае заключаются при личной встрече страхового агента и потенциального страхователя. Ждем кратный рост доходов на горизонте 6-12 месяцев на фоне восстановления внутреннего трафика. Считаем, что отчетность станет катализатором для роста оценок аналитиков по темпам роста EPS", - указывают эксперты.

"Ближайшие конкуренты Oracle отчитались о негативной динамике в секторе, что занизило ожидания инвесторов в преддверии выхода финансовых результатов компании за 3К23 (в четверг, 9 марта). Ждем, что на фоне более устойчивого спроса со стороны клиентов компании прогноз эмитента по выручке и операционной прибыли компании на конец года превысит прогнозы. Рыночные оценки FCF, вероятно, также будут повышены в связи с потенциальным сокращением расходов на производство серверов и носителей данных", - пишут аналитики в комментарии.

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