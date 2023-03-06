Главные события недели - SberCIB

Данные по индексу потребительских цен в России в феврале, ИПЦ в Китае и отчет по рынку труда в США за февраль выйдут на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

6 марта:

- Объем розничных продаж в еврозоне в январе.

- Промышленные заказы и заказы на товары длительного пользования в США в январе.

- Результаты "РусАгро" по МСФО за 2022 год.

7 марта:

- Сальдо торгового баланса в Китае в феврале.

- Производственные заказы в Германии в январе.

- Оптовые продажи и потребительский кредит в США в январе.

- Результаты "Московской биржи" по МСФО за 4к22.

8 марта:

- Выходной в России.

- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США в феврале.

- Число открытых вакансий на рынке труда США в январе.

- Розничные продажи и промышленное производство в Германии в январе.

9 марта:

- ИПЦ и ИЦП в Китае в феврале.

- Результаты Сбербанка за февраль по РСБУ.

10 марта:

- ИПЦ в России в феврале.

- Отчет по рынку труда в США за февраль.

- Отчет об исполнении федерального бюджета США в феврале.

- Результаты "ТГК-1" за 2022 год по МСФО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.