"Финам" сохраняет рейтинг акций JPMorgan на уровне "покупать"

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций JPMorgan Chase & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $157,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 11%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты JPMorgan за IV квартал 2022 года были неплохими, выручка и прибыль выросли в годовом выражении и заметно превзошли прогнозы, - отмечают эксперты. - Этому способствовал существенный рост чистого процентного дохода на фоне увеличения объемов кредитования и процентных ставок, что, однако, было частично нивелировано падением доходов от инвестбанковских услуг. Некоторое давление на прибыль также оказал резкий рост расходов на кредитный риск из-за ухудшения прогнозов в отношении экономики".

Стратеги "Финама" рассчитывают, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели и сильным позициям во всех основных сегментах JPMorgan уверенно пройдет через сложный период и продемонстрирует положительную динамику основных финпоказателей в текущем году. Дивидендная доходность акций JPMorgan (около 3% NTM) превышает среднее значение по сектору, банк также сообщил о планах возобновить байбэк в текущем квартале.

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов, крупнейший банк США по величине активов, мировой лидер на рынке инвестбанковских услуг.

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