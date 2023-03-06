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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг акций JPMorgan на уровне "покупать"
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06 марта 2023 года 15:08
"Финам" сохраняет рейтинг акций JPMorgan на уровне "покупать"
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций JPMorgan Chase & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $157,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 11%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые результаты JPMorgan за IV квартал 2022 года были неплохими, выручка и прибыль выросли в годовом выражении и заметно превзошли прогнозы, - отмечают эксперты. - Этому способствовал существенный рост чистого процентного дохода на фоне увеличения объемов кредитования и процентных ставок, что, однако, было частично нивелировано падением доходов от инвестбанковских услуг. Некоторое давление на прибыль также оказал резкий рост расходов на кредитный риск из-за ухудшения прогнозов в отношении экономики". Стратеги "Финама" рассчитывают, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели и сильным позициям во всех основных сегментах JPMorgan уверенно пройдет через сложный период и продемонстрирует положительную динамику основных финпоказателей в текущем году. Дивидендная доходность акций JPMorgan (около 3% NTM) превышает среднее значение по сектору, банк также сообщил о планах возобновить байбэк в текущем квартале. JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов, крупнейший банк США по величине активов, мировой лидер на рынке инвестбанковских услуг. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-JPMORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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