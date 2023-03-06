.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" сохраняет рейтинг акций JPMorgan на уровне "покупать"
.
ГЛАВНОЕ
Снижение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2%
В январе ВВП РФ снизился на 3,2% в годовом сравнении после падения на 4,2% в декабре, говорится в докладе Минэкономразвития. При этом с исключением сезонного фактора экономика выросла на 0,2%
 
Уровень безработицы в РФ в январе обновил исторический минимум
Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда в январе обновил исторический минимум и составил 3,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка...
 
В РФ хотят поэтапно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти на электронные аналоги. В ближайшее время этот вопрос необходимо проработать с Минстроем. Об этом говорится в письме гендиректора РЭО...
 
Юань опередил доллар на российских торгах
По итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России (с расчетом "завтра") стал юань, вытеснивший с первой строчки бессменного лидера доллар США, свидетельствует оценка "Коммерсанта", основанная на данных Московской биржи.. За месяц объем...
 
06 марта 2023 года 15:08

"Финам" сохраняет рейтинг акций JPMorgan на уровне "покупать"

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций JPMorgan Chase & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $157,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 11%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты JPMorgan за IV квартал 2022 года были неплохими, выручка и прибыль выросли в годовом выражении и заметно превзошли прогнозы, - отмечают эксперты. - Этому способствовал существенный рост чистого процентного дохода на фоне увеличения объемов кредитования и процентных ставок, что, однако, было частично нивелировано падением доходов от инвестбанковских услуг. Некоторое давление на прибыль также оказал резкий рост расходов на кредитный риск из-за ухудшения прогнозов в отношении экономики".

Стратеги "Финама" рассчитывают, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели и сильным позициям во всех основных сегментах JPMorgan уверенно пройдет через сложный период и продемонстрирует положительную динамику основных финпоказателей в текущем году. Дивидендная доходность акций JPMorgan (около 3% NTM) превышает среднее значение по сектору, банк также сообщил о планах возобновить байбэк в текущем квартале.

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов, крупнейший банк США по величине активов, мировой лидер на рынке инвестбанковских услуг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-JPMORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 марта 2023 года 18:04
"Мои Инвестиции" сохраняют долгосрочную позитивную оценку акций Группы Позитив
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют долгосрочную позитивную оценку акций Positive Technologies, сообщается в обзоре. " Эмитент опубликовал предварительные результаты за 2022 год, которые подтверждают высокий спрос на продукты компании. Positive Technologies сейчас торгуется на...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 17:42
Акции РусАгро остаются защитной инвестицией - "Тинькофф Инвестиции"
Покупка акций "РусАгро" по-прежнему остается хорошей инвестицией в защитную отрасль, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева. "Российская сельскохозяйственная и продовольственная компания опубликовала финрезультаты за четвертый квартал и весь 2022 год. Основное давление на...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 17:18
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Costco на уровне $555
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Costco Wholesale на уровне $555 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Севака Араратяна. "Мы оцениваем отчетность Costco за второй финансовый квартал 2023 года нейтрально. В целом для ритейлера характерны те же тенденции, что...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 16:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $100
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,05%, стоп-приказ: $85, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Oracle отчитается о результатах за III квартал...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 16:27
Вероятен умеренный рост рынка акций США в понедельник - Freedom Finance Global
Вероятен умеренный рост американского рынка акций в ходе предстоящей в понедельник торговой сессии, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Мы прогнозируем умеренный рост американского рынка акций в ходе предстоящей сессии, так как значимых фундаментальных факторов для...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 16:08
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 180 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,65%, стоп-приказ: 165,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Сбербанк планирует 9 марта...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 15:45
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции AIA Group и Oracle Corp. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "10 марта AIA Group должна опубликовать финансовые результаты за 2П22. Ждем, что прогноз по выручке и EPS компании превысит ожидания рынка. Большая часть...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 15:34
Рубль днем немного укрепляется к доллару и евро в рамках коррекции после заметного падения в феврале
Москва. 6 марта. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после февральского падения и в условиях прогнозируемого улучшения ситуации с дефицитом бюджета.    читать дальше
.
06 марта 2023 года 15:27
Главные события недели - SberCIB
нные по индексу потребительских цен в России в феврале, ИПЦ в Китае и отчет по рынку труда в США за февраль выйдут на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 6 марта: - Объем розничных продаж в еврозоне в январе. - Промышленные заказы и заказы на товары длительного...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 14:50
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
С Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Сегежа Групп 002Р-01R, МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании. Аналитики...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 14:33
Альфа-банк позитивно оценивает инвестиционный кейс ФосАгро
Альфа-банк позитивно оценивает инвестиционный кейс "ФосАгро" на фоне высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и улучшения ситуации с доступностью удобрений, сообщается в комментарии аналитиков банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "ФосАгро" в пятницу опубликовала операционные и финансовые...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 14:12
Юань является ключевой альтернативой доллару США для российского инвестора - ПСБ
Юань является ключевой альтернативой американскому доллару для российского инвестора, и его роль будет с каждым годом увеличиваться, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Китайский юань - это одна из ключевых валют развивающихся экономик, подкрепленная как сильным торговым...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 13:51
"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. с целевой ценой $422,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые показатели Mastercard за IV квартал 2022 года были неплохими и отразили...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 13:34
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует продавать акции ФосАгро перед дивидендной отсечкой
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует продавать акции "ФосАгро" перед дивидендной отсечкой, сообщается в обзоре инвесткомпании. "ФосАгро" опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты за 2022 год по МСФО, - отмечают аналитики. - На фоне роста цен на удобрения и увеличения объёмов продаж выручка...    читать дальше
.
06 марта 2023 года 13:11
"Финам" позитивно оценивает перспективы банковского сектора РФ в 2023г
Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы банковского сектора РФ в 2023г и ожидают продолжения его восстановления в базовом сценарии, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Российская финансовая система стала одной из главных целей санкционного давления со стороны Запада, -...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.