БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Сегежа Групп 002Р-01R, МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что в корпоративном сегменте долгового рынка РФ премии за риск остаются стабильными за исключением выскодоходных бумаг. Доходности по бондам низкой рейтинговой категории вновь перешли к снижению, хотя и очень сдержанными темпами. Стабильность экономических условий постепенно ведет к переоценке рисков и улучшению рыночного сентимента. Этот тренд может наблюдаться и дальше, если не появится новых рыночных шоков, полагают эксперты.

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