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Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк позитивно оценивает инвестиционный кейс ФосАгро
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06 марта 2023 года 14:33
Альфа-банк позитивно оценивает инвестиционный кейс ФосАгро
Альфа-банк позитивно оценивает инвестиционный кейс "ФосАгро" на фоне высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и улучшения ситуации с доступностью удобрений, сообщается в комментарии аналитиков банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "ФосАгро" в пятницу опубликовала операционные и финансовые результаты за 2022 финансовый год, которые воодушевили рынок неожиданно высокими финальными дивидендами в размере 465 руб. на акцию, что эквивалентно доходности в 7% по состоянию на закрытии рынка в четверг, - пишут эксперты. - Мы отмечаем стабильное улучшение производственных показателей и рост продаж, которые поддержали финансовое состояние компании на фоне существенного увеличения капитальных затрат и высоких дивидендов. Общая сумма дивидендов, рекомендованная по итогам 2022 года (включая компенсирующую выплату за 4К21), достигла 1563 руб. на акцию, что подразумевает доходность на уровне 23% к закрытию в прошлый четверг". Менеджмент компании транслировал конструктивный взгляд на рынок удобрений, подчеркнув, что избыточное предложение азотных удобрений в моменте оказывает понижающее давление на цены, при этом в сегменте фосфатных удобрений наблюдается стабилизация цен. Аналитики положительно оценивают инвестиционный кейс "ФосАгро" на фоне высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и улучшения ситуации с доступностью удобрений, а также на фоне ограниченных объемов экспорта из Китая. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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