Альфа-банк позитивно оценивает инвестиционный кейс "ФосАгро" на фоне высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и улучшения ситуации с доступностью удобрений, сообщается в комментарии аналитиков банка Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"ФосАгро" в пятницу опубликовала операционные и финансовые результаты за 2022 финансовый год, которые воодушевили рынок неожиданно высокими финальными дивидендами в размере 465 руб. на акцию, что эквивалентно доходности в 7% по состоянию на закрытии рынка в четверг, - пишут эксперты. - Мы отмечаем стабильное улучшение производственных показателей и рост продаж, которые поддержали финансовое состояние компании на фоне существенного увеличения капитальных затрат и высоких дивидендов. Общая сумма дивидендов, рекомендованная по итогам 2022 года (включая компенсирующую выплату за 4К21), достигла 1563 руб. на акцию, что подразумевает доходность на уровне 23% к закрытию в прошлый четверг".

Менеджмент компании транслировал конструктивный взгляд на рынок удобрений, подчеркнув, что избыточное предложение азотных удобрений в моменте оказывает понижающее давление на цены, при этом в сегменте фосфатных удобрений наблюдается стабилизация цен.

Аналитики положительно оценивают инвестиционный кейс "ФосАгро" на фоне высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и улучшения ситуации с доступностью удобрений, а также на фоне ограниченных объемов экспорта из Китая.

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