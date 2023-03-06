Юань является ключевой альтернативой доллару США для российского инвестора - ПСБ

Юань является ключевой альтернативой американскому доллару для российского инвестора, и его роль будет с каждым годом увеличиваться, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Китайский юань - это одна из ключевых валют развивающихся экономик, подкрепленная как сильным торговым балансом Китая, так и поддержкой со стороны НБК. В условиях ограниченности движения капитала и переориентации торгового оборота России с западных рынков на рынки стран Азии, роль юаня на Московской бирже сильно выросла. При этом, ослабление или укрепление рубля отражается как на паре доллар-рубль, так и на паре юань-рубль. Мы считаем, что юань выступает ключевой альтернативой американской валюте для российского инвестора, и его роль будет с каждым годом увеличиваться, в то время как ликвидность доллара на Мосбирже продолжит снижаться", - пишет эксперт.

Аналитик напоминает, что в течение года (за исключением шока в начале марта) заметной разницы между курсом юаня на Мосбирже и FOREX не наблюдалось. Пара юань-рубль на Мосбирже олицетворяет реальное состояние экономик России и Китая, что не идет в разрез с внешними рынками, подчеркивает Жильников.

"В январе начало действовать модифицированное бюджетное правило. В феврале объем продаж Минфином валюты достиг 8,9 млрд юаней ежедневно, что эквивалентно 15% среднего объема торгов пары юань-рубль. Мы полагаем, что данное значение повысится, и участие Минфина составит на рынке, как минимум, 20%. Это позволит предотвращать волатильность пары юань-рубль и делать курс более предсказуемым. Мы считаем, что по итогам 2023 года средняя стоимость юаня составит 10,6 руб., что выше на 2%, чем в 2022 году. Давление на рубль продолжат оказывать сужение сальдо торгового баланса и геополитика. В то же время, рост юаня будет сопровождаться экономическим восстановлением Китая", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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