"Финам" подтверждает рейтинг акций Mastercard на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. с целевой ценой $422,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Финансовые показатели Mastercard за IV квартал 2022 года были неплохими и отразили сохранение достаточно высокой потребительской и деловой активности в США и мире, - пишут аналитики. - Выручка повысилась на 11,5% (г/г) до $5,82 млрд, скорректированная прибыль на акцию - на 12,8% до $2,65, причем оба показателя превзошли консенсус-прогнозы. Преимуществами компании являются устойчивый баланс и способность генерировать большие денежные потоки, что позволяет ей направлять значительные средства на выплаты акционерам".

Эксперты также отмечают, что Mastercard довольно неплохо чувствует себя в условиях высокой инфляции: ее доходы зависят от объема операций по картам, а последние в свою очередь увеличиваются вместе с ростом цен. По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти в среднесрочной перспективе.

Учитывая сильные позиции компании в секторе и широкий международный охват, аналитики "Финама" ожидают, что Mastercard продолжит оставаться одним из главных бенефициаров данного тренда.

Mastercard - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финансовых учреждений.

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