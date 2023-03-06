"КИТ Финанс Брокер" рекомендует продавать акции "ФосАгро" перед дивидендной отсечкой, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ФосАгро" опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты за 2022 год по МСФО, - отмечают аналитики. - На фоне роста цен на удобрения и увеличения объёмов продаж выручка увеличилась на 35% по сравнению с предыдущим годом - до 569,5 млрд руб., чистая прибыль выросла на 42% и составила 184,7 млрд руб.".

Традиционно, вместе с финансовой отчётностью, "ФосАгро" сообщила о дивидендах. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за IV кв. 2022 года в размере 465 руб. на одну акцию или 60 млрд руб. - это в 3 раза больше FCF за этот же квартал, подчеркивается в обзоре.

"Текущая дивидендная доходность составляет 6,7%. Дата закрытия назначена на 4 апреля 2023 года. На фоне этого акции "ФосАгро" выросли более чем на 4%, пробив уровень сопротивления в районе 7000 руб. Тем не менее, в следующие 5 лет "ФосАгро" направит на инвестиции более 250 млрд руб., а также с большей вероятностью попадёт под единоразовые взносы в пользу российского бюджета. По нашим оценкам - это около 15,75 млрд руб. Таким образом, на фоне выплаты дивидендов, превышающих свободный денежный поток, роста налоговой нагрузки и капитальных затрат, такие высокие дивиденды могут быть последними. Поэтому целесообразно продавать акции "ФосАгро" перед дивидендной отсечкой", - пишут эксперты инвесткомпании.

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