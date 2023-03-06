"Финам" позитивно оценивает перспективы банковского сектора РФ в 2023г

Аналитики "Финама" позитивно оценивают перспективы банковского сектора РФ в 2023г и ожидают продолжения его восстановления в базовом сценарии, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Российская финансовая система стала одной из главных целей санкционного давления со стороны Запада, - отмечают эксперты. - Однако отечественный банковский сектор смог весьма уверенно выдержать удар и сохранил устойчивость, чему способствовали накопленный ранее запас прочности и меры поддержки экономики и финсектора со стороны правительства и ЦБ РФ. Более того, уже с начала II полугодия 2022 года банки смогли выйти на прибыльную траекторию и закончили в плюсе весь прошлый год.

Несмотря на некоторые позитивные моменты, риски для российской экономики и банковского сектора, по мнению стратегов, все еще остаются высокими. По прогнозу ЦБ, низшую точку российская экономика будет проходить в I полугодии 2023 года, при этом нельзя исключать новых шоков, учитывая напряженную геополитическую обстановку и обещания западных стран продолжать усиливать санкционное давление на РФ. На этом фоне бизнес российских банков будет оставаться под определенным давлением, полагают в "Финаме".

"Тем не менее мы с определенным оптимизмом оцениваем перспективы российских банков в наступившем году и ожидаем продолжения восстановления сектора в базовом сценарии. Мы ожидаем, что темпы роста корпоративного кредитования замедлятся на фоне вероятного дальнейшего снижения ВВП страны и слабой динамики инвестиций в основной капитал, но останутся на достаточно высоком уровне - в районе 10-11%", - прогнозируют эксперты.

Между тем аналитики инвесткомпании ожидают некоторого ускорения роста розничных кредитных портфелей, но их качество на фоне сложной ситуации в экономике, по всей вероятности, немного ухудшится.

"Мы также рассчитываем на рост прибыльности сектора в 2023 году, - подчеркивается в материале. - Значимым фактором, свидетельствующим о том, что банки смогли достаточно уверенно пройти через острую фазу кризиса и вернулись к нормальной работе, является устойчивость их доходов от основных направлений деятельности в последние месяцы. Прогнозируемый в текущем году рост кредитных портфелей на фоне стабилизации процентных ставок должен позволить банкам показать умеренный рост выручки, при этом стоимость риска должна будет сократиться, поскольку они уже создали большой объем резервов в первой половине прошлого года. В результате, по нашим предварительным оценкам, при отсутствии каких-то новых сильных экономических или иных шоков чистая прибыль сектора по итогам 2023 года может составить 1,2-1,4 трлн руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.