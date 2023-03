Акции Zoom, Best Buy и Macy''s будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Zoom Video Communications, Best Buy Co. и Macy''s Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. Акции этих компаний отреагировали на отчетность, на неделе также возможны движения, обусловленные релизами.

"Оператор сервиса видеоконференций Zoom представил отчетность в понедельник. Компания увеличила выручку на 4%, что оказалось чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков. Скорректированная EPS составила $1,22 (прогноз: $0,81). FCF составил $183,3 млн (-2,8%, г/г). Акции ZM потеряли 4%. Бумаги начали образовывать поддержку в районе $69,4. Локальный отскок возможен в район $74", - отмечает эксперт.

Крупнейший в США ритейлер электроники Best Buy представил квартальную отчетность в четверг. Компания сократила чистую прибыль и выручку, а также дала разочаровавший прогноз на текущий финансовый год. Сопоставимые продажи упали на 9,3%, выручка - на 10% (г/г). Компания увеличила квартальные дивиденды на 4,5%. Текущая дивидендная доходность - 4,2%. "В четверг акции BBY были волатильными и оттолкнулись от уровня поддержки $80, - указывает Холоденко. - Бумаги зависли под 50-дневной скользящей средней ($84). При закреплении выше $84,5 акции могут вырасти $88".

Сеть универмагов Macy''s представила квартальную отчетность в четверг. Macy''s зафиксировала 5%-ное снижение выручки (г/г) - лучше консенсуса, отмечается в комментарии. Валовая маржа уменьшилась с 36,5% до 34,1% в связи с маркетинговыми акциями, к которым компании пришлось прибегнуть, чтобы сократить излишек товаров на складах. Согласно прогнозу, в 2023 финансовом году сопоставимые продажи снизятся на 2-4%. Менеджмент компании ожидает, что повышенный уровень неопределенности в макроэкономической среде сохранится.

"Отчетность была воспринята позитивно. В четверг-пятницу акции выросли на 10,8%, котировка - $22,7. Бумаги уперлись в диагональное сопротивление. Новый виток наверх может привести к движению в район $25", - отмечает аналитик БКС Экспресс.

