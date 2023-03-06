Рубль сохраняет потенциал для укрепления ниже 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления ниже 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в начале прошлой недели укреплялся, поддерживаемый фактором налогового периода. Тем не менее в дальнейшем он слабел, в понедельник курс USD/RUB находится у 75,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сократившиеся в рамках бюджетного правила продажи юаней не располагают к резкому коррекционному укреплению рубля. Тем не менее у курса USD/RUB все же сохраняется потенциал к движению ниже 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе на фоне восстановления экспортных поступлений", - пишут аналитики банка.

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