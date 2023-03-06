Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2300п на текущей неделе - "КИТ Финанс Брокер"

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2300 пунктов на текущей неделе и предпринять попытки роста к 2400-2500 пунктам при определенных условиях: отчет Сбербанка по МСФО (9 марта) не разочарует рынок; цены на нефть будут стабильны; не будет нового негатива в рамках СВО, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.