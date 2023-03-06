Рост котировок акций ФосАгро в этом году может замедлиться - "Тинькофф Инвестиции"

Рост котировок акций "ФосАгро" в этом году может замедлиться из-за охлаждения цен и высокой базы 2022г, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"ФосАгро" порадовала увеличением рентабельности бизнеса, - пишут эксперты. - Если выручка за 2022 год выросла 35% г/г, то EBITDA и чистая прибыль - +47% и 42% г/г соответственно. Повысить маржинальность удалось за счет наращивания продаж более рентабельных удобрений. В целом у "ФосАгро" выдался успешный год за счет повышенного спроса на удобрения и более высоких цен реализации. В связи с этим совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022-й в размере 465 руб./акцию. Доходность выплаты с учетом текущей стоимости акций - 6,6%. Несмотря на выплаты, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "ФосАгро". Считаем, что рост в этом году может замедлиться из-за охлаждения цен и высокой базы 2022года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.