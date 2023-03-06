Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост, индекс Мосбиржи обновил максимум с сентября 2022г

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорогой нефти, а также ожиданий оптимистичных корпоративных новостей; индекс Мосбиржи превысил 2290 пунктов и обновил максимум с 20 сентября 2022 года во главе с бумагами самой биржи.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2292,93 пункта (+0,9%), индекс РТС - 955,88 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 75,57 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Евросоюз продлил срок рассмотрения регуляторами Бельгии и Люксембурга поступивших документов на разблокировку активов неподсанкционных лиц, находящихся на счетах НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) в Euroclear и Clearstream, до 24 июля, сообщил в минувшую пятницу представитель НРД.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник можно ожидать устойчиво позитивных торгов по причине стабилизации курса рубля и роста спроса на ряд "голубых фишек", которые обнародовали крайне позитивные отчеты.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник нейтрально-позитивный. Китай снизил цель роста ВВП в текущем году до 5% с 5,5% в прошлом году. "Большинство инвесторов воспринимает это с легким пессимизмом, но все же 5% - это существенно более высокие темпы развития, чем в любой из развитых стран. Поэтому первая негативная реакция пройдет и на рынки вернется уверенность, что в текущем году экономика КНР будет развиваться быстрее, чем в минувшем. Соответственно, ей потребуются сырьевые ресурсы, а для российских акций это первостепенная важность. Поэтому реального повода пересматривать перспективы повышения российских акций нет", - полагает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что при стабильном внешнем фоне сохраняются шансы подъема рынка выше текущих отметок: актуальные цели краткосрочно видятся в районе 2340-2380 пунктов по индексу МосБиржи. Американский рынок продолжает зависеть от статистики и, как следствие, решения по монетарной политике. Ключевой макрорелиз недели (данные по рынку труда США за февраль) выйдет в пятницу. Вероятно, что волатильная консолидация на американском рынке продолжится.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), если обыкновенные акции Сбербанка (172,5 рубля) смогут удержаться выше отметки 170 руб., есть высокая вероятность продолжения роста к отметке 200 руб.

Повышенный спрос на бумаги Сбера сохраняется в преддверии публикации отчетности за февраль и возможной информации по дивидендам. В лидерах роста также могут выступить акции "НОВАТЭКа" на новостях о возможной покупке доли Shell (SPB: RDS.A) в проекте "Сахалин-2", отмечают эксперты Промсвязьбанка.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также среди оптимистичных факторов отмечает ожидания публикации на неделе финансовых результатов Сбербанка по МСФО за 2022 год и возможного объявления о дивидендах.

Нефть в понедельник проседает, однако фьючерсы на Brent и WTI закрепились выше сопротивлений $83,5 и $77,5 за баррель и приостановили рост у очередных важных краткосрочных значений $86,5 и $80,5 за баррель, где проходят линии долгосрочных нисходящих трендов. Покупкам препятствуют сомнения в уверенном росте китайской экономики в текущем году. В США при этом с 6 по 10 марта пройдет энергетический форум CERAWeek, с которого могут поступить интересные заявления лидеров отрасли.

Индексы МосБиржи и РТС тестируют сопротивления 2290 и 960 пунктов. Страхи резкого усиления геополитической напряженности в конце прошлой недели не реализовались, а обстановка на данном фронте все еще относительно стабильна, что позволяет рынку продолжать подъем. Не исключено, что индикатор МосБиржи вскоре протестирует 2300 пунктов, полагает аналитик.

В течение дня инвесторы ждут финансовых результатов "РусАгро" (MOEX: AGRO), а на неделе - Сбербанка и ТМК (в четверг и пятницу). От последних не исключены заявления в отношении дивидендов за 2022 год, что в случае со Сбербанком может стать драйвером дальнейшего роста всего рынка. За рубежом продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок ФРС, а также новости с ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, отмечает Кожухова.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,2-2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статистику, квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик ранее выступил с заявлением, в котором трейдеры увидели "голубиные" сигналы. Он сказал, что поддержал бы повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Бостик, который не имеет права голоса по вопросам ставки в 2023 году, отметил, что Федрезерву следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения денежно-кредитной политики, который может проявиться в скором времени.

В понедельник позитивная динамика индексов акций преобладала в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40 растут на 0,2-0,6%, FTSE просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Китайский индекс умеренно просел после того, как власти КНР дали прогноз сравнительно слабого роста экономики на текущий год.

Правительство Китая ожидает, что темпы роста экономики страны в текущем году составят около 5%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Многие экономисты ожидали, что цель будет более амбициозной, отмечает Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, пишет агентство.

Аналитики швейцарского банка UBS повысили свой прогноз роста китайской экономики на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 4,9%. Оценка роста в 2024 году была повышена до 5,2% с 4,8%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост ВВП КНР на 5,3% в текущем году и на 5% в следующем.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник проседают после роста на прошлой неделе, однако цена Brent находится на $0,85 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $85,47 за баррель (-0,4% и +1,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $79,39 за баррель (-0,4% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 3,6%, WTI - на 4,4%.

Цены на нефть на минувшей неделе поддержали оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, а также некоторое ослабление курса доллара.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц и составило 592, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок упало до минимума с сентября прошлого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+16,9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+15,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+10,7%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+9,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,7% и +8,9% "префы").

Подешевели "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-6,1%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,51 млрд рублей (из них 3,53 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,12 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 538,64 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").