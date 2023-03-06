Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и еврозоны, финансовые результаты "РусАгро" за 2022 год:

- Промышленные заказы и заказы на товары длительного пользования в США за январь;

- Объем розничных продаж в еврозоне за январь;

- Результаты "РусАгро" по МСФО за 2022 год.

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