Акции Сбербанка, Мосбиржи и РусАгро будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Сбербанка, "Московской биржи" и "РусАгро" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

Сбербанк планирует опубликовать финансовый отчет по МСФО 9 марта. По мнению эксперта, самое важное в отчете - чистая прибыль за 2022 год. По РСБУ банк заработал за год 300 млрд руб., но по МСФО результаты могут отличаться. Учитывая стабильное финансовое состояние банка, есть вероятность, что группа вернется к дивидендам уже в 2023 году, чистая прибыль за 2022 год позволит сформировать ожидания по размеру выплат.

"Техническая картина в бумаге смешанная. Сохраняется ярко выраженная растущая тенденция, но по RSI на дневном интервале можно отметить медвежью дивергенцию, намекающую на возможность слома тренда или, по крайней мере, торможения подъема", - указывает Пучкарев.

"Московская биржа" опубликует финансовые результаты по МСФО 7 марта. Аналитик рекомендует обратить на динамику EBITDA, чистой прибыли. По его оценке, основные метрики должны быть сильными, учитывая ожидаемый рост процентных доходов - это компенсирует снижение торговой активности и падение комиссионных поступлений.

"Акции "Мосбиржи" двигаются в выраженном растущем тренде от октябрьских минимумов, - отмечает Пучкарев. - Сейчас бумаги перегреты. Более того, на дневном таймфрейме просматривается двойная медвежья дивергенция. А поскольку ожидаются сильные финансовые результаты, слом растущего тренда маловероятен. Однако если будут неприятные сюрпризы, высока вероятность начала коррекции".

Компания "РусАгро" намерена опубликовать финансовые результаты по МСФО за IV квартал 6 марта. В фокусе показатели EBITDA, чистая прибыль, свободный денежный поток. Ранее компания представила операционные данные - выручка за квартал упала на 11%, поэтому результаты ожидаются слабыми, подчеркивается в комментарии. В рамках отчета важны будут комментарии менеджмента особенно по вопросу редомициляции.

"Техническая картина в бумаге нейтральная, - подчеркивает эксперт БКС Экспресс. - Акции пытаются развить восходящее движение после формирования дна в районе 660 руб., которое пока не поддерживается участниками рынка. Объемы остаются пониженными. Сигналом к улучшению картины будет пробой 750 руб., но до тех пор высока вероятность невыразительной консолидации в районе 660-750 руб."

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