Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет расти на торгах в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, покажет подъем на торгах в понедельник и может обновить локальные максимумы - уровень 2290 пунктов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем повышенный спрос на бумаги Сбербанка в преддверии публикации отчетности за февраль и возможной информации по дивидендам. В лидерах роста ожидаем увидеть акции "НОВАТЭКа" на новостях о возможной покупке доли Shell в проекте "Сахалин-2", - отмечают эксперты в комментарии.

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