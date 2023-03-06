Вероятно сохранение боковой динамики на рынке ОФЗ в понедельник - ПСБ

Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в понедельник, снижение профицита ликвидности сдержит спрос на ОФЗ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Настроения инвесторов в пятницу улучшились - кривая госбумаг снизилась на 3-5 б.п. Позитивными факторами для котировок выступают данные по недельной дефляции, опубликованной в прошлую среду, а также отсутствие на этой неделе аукционов Минфина РФ в связи с выходным днем 8 марта, - пишет эксперт в комментарии. - Мы не ожидаем повышения ставки на мартовском заседании, однако действия ЦБ, скорее всего, будут зависеть от фактической динамики инфляции в марте-апреле, когда будет действовать высокая база прошлого года. В результате среднесрочные риски ужесточения денежно-кредитной политики по-прежнему сохраняются, что ограничивает потенциал восстановления котировок госбумаг. Другим негативным фактором видим снижение профицита ликвидности в банковской системе с 4,7 трлн руб. в середине февраля до примерно 2 трлн руб. на начало марта при росте коротких ставок на денежном рынке".

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