Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2260-2285п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2260-2285 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Индекс МосБиржи в понедельник способен открыться с несущественным отклонением, этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Внутри дня он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в районе 2260-2290 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2250, 2240 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2290, 2300 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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