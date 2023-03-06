Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 6 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали статистику, квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик ранее выступил с заявлением, в котором трейдеры увидели "голубиные" сигналы. Он сказал, что поддержал бы повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Бостик, который не имеет права голоса по вопросам ставки в 2023 году, отметил, что Федрезерву следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения денежно-кредитной политики, который может проявиться в скором времени.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале составил 55,1 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали падение до 54,5 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали 54,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются утром в понедельник, однако китайский индекс слабо снижается после того, как власти КНР дали прогноз сравнительно слабого роста экономики на текущий год. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,2%. Правительство Китая ожидает, что темпы роста экономики страны в текущем году составят около 5%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Многие экономисты ожидали, что цель будет более амбициозной, отмечает Bloomberg. Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,25%. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,18%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,6%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются утром в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $85,23 за баррель, что на 0,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на 1,3%, до $85,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,13 за баррель, что на 0,69% ниже итогового значения предыдущей сессии. В минувшую пятницу контракт повысился в цене на 1,9%, до $79,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 3,6%, WTI - на 4,4%. Цены на нефть на минувшей неделе поддержал оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, а также некоторое ослабление курса доллара. Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц и составило 592, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок упало до минимума с сентября прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 марта снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,771 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,152 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,09% и составил 109,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 837,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,7%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,59%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "ЕАБР-003Р-001" (-0,37%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,21%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что девелопер Setl Group установил ставку 1-12-го купонов 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 12,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 12,77% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 3 марта. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 5,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 9 марта. В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в августе 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 10 млрд рублей по ставке квартального купона 12,15% годовых.

ООО "Лизинг-трейд" 7 марта планирует начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 49-54-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 0,01% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в сентябре 2019 года. Ставка текущего купона - 0,01% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску 4 апреля предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.