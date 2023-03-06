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06 марта 2023 года 09:14

Нефть дешевеет в понедельник утром

Фондовые индексы США выросли в пятницу. Фондовые индексы стран АТР преимущественно поднимаются в понедельник. Нефть дешевеет в понедельник после роста на минувшей неделе, Brent у $85 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали статистику, квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы.

По итогам всей недели Dow Jones Industrial Average прибавил 1,7%, Standard & Poor''s 500 - 1,9% и Nasdaq Composite - 2,6%.

"На прошлой неделе на Уолл-стрит было много выступлений представителей ФРС, но очевидно, что трейдеры считают, что мы очень близки к пику процентных ставок, несмотря на все признаки устойчивости экономики", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Между тем главный рыночный аналитик SEI Investments Co. (SPB: SEIC) Джеймс Соллоуэй по-прежнему с осторожностью относится к фондовому рынку, сообщает MarketWatch. "Улучшение, которое мы наблюдаем в последние два дня, просто компенсирует серьезное ослабление пары последних недель, - отметил он. - Сейчас существует изрядная доля неопределенности".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале составил 55,1 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали падение до 54,5 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали 54,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик ранее выступил с заявлением, в котором трейдеры увидели "голубиные" сигналы. Он сказал, что поддержал бы повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Бостик, который не имеет права голоса по вопросам ставки в 2023 году, отметил, что Федрезерву следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения денежно-кредитной политики, который может проявиться в скором времени.

Цена акций Broadcom (SPB: AVGO) по итогам торгов подскочила на 5,7%. Скорректированная прибыль одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции в первом финквартале (ноябрь-январь) составила $10,33 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе $8,39.

Бумаги разработчика программного обеспечения C3.ai Inc. взлетели на 33,7% также благодаря сильной отчетности.

Аналитики J.P. Morgan улучшили рекомендации для бумаг Procter & Gamble Co. (SPB: PG) и сети супермаркетов Kroger Co. (SPB: KR) до "выше рынка" с "нейтрально", что вызвало повышение их стоимости соответственно на 0,7% и 0,6%.

Между тем эксперты ухудшили рейтинг бумаг производителя продуктов питания Hormel Foods (SPB: HRL) до "ниже рынка" с "нейтрально", на этой новости они подешевели на 2,9%.

Котировки акций Dell Technologies (SPB: DELL) уменьшились на 1%. По итогам прошедшего фингода, который завершился 3 февраля, компания сократила чистую прибыль вдвое. При этом руководство ожидает снижения выручки Dell на 15-21% в текущем квартале.

Universal Music Group NV снизила чистую прибыль в 2022 году на 11,7%. Бумаги крупнейшей звукозаписывающей компании мира подешевели на 1,6%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 387,4 пункта (1,17%) и достиг 33390,97 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции Apple Inc. (SPB: AAPL), подорожавшие на 3,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,4% и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день увеличилось на 64,29 пункта (1,61%) - до 4045,64 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 226,02 пункта (1,97%) и завершил сессию на отметке 11689,01 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются утром в понедельник, однако китайский индекс слабо снижается после того, как власти КНР дали прогноз сравнительно слабого роста экономики на текущий год.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,2%.

Правительство Китая ожидает, что темпы роста экономики страны в текущем году составят около 5%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Многие экономисты ожидали, что цель будет более амбициозной, отмечает Bloomberg.

Так, аналитики швейцарского банка UBS повысили свой прогноз роста китайской экономики на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 4,9%. Оценка роста в 2024 году была повышена до 5,2% с 4,8%.

Наиболее заметное снижение демонстрируют акции компаний технологического сектора, включая Inspur Electronic (-7,7%), Contemporary Amperex (-2,5%), Talkweb Information (-3,3%), 360 Security Technology (-3%) и Tongfu Microelectronics (-4,5%).

Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,25%.

Цена бумаг девелопера Country Garden Services упала почти на 10%, обновив трехмесячный минимум после того, как компания предупредила инвесторов о возможном падении чистой прибыли в 2022 году примерно на 50%.

Капитализация Li Ning Co, Alibaba (SPB: BABA) Health и Ping An Insurance снижается на 3,8%, 3,6% и 2,4% соответственно.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,2%.

Лидером роста в индексе выступают акции компании Tokyo Electron, дорожающие на 3,2%. Самое резкое снижение демонстрируют акции Sumitomo Pharma - на 1,8%.

Котировки бумаг Mitsubishi UFJ растут на 1,4%, Sumitomo Mitsui - на 1,6%, Toyota Motor - на 1,3%, Fast Retailing - на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1%.

Как стало известно в понедельник, инфляция в Южной Корее в феврале замедлилась до 4,8%, оказавшись минимальной за десять месяцев, с 5,2% в январе. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более умеренного замедления, до 5,05%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,6%.

Акции горнодобывающих компаний BHP Group, Fortescue Metals и Rio Tinto подешевели на 0,8-2,4% на более слабом, чем ожидалось, прогнозе роста ВВП Китая.

Тем временем бумаги ИТ-компаний зафиксировали существенный рост, в том числе Block Inc. (SPB: SQ) (5,1%), Seek (2%) и Xero (4,9%). Капитализация ведущих банков Австралии повысилась на 0,9-1,7%.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составляет $85,07 за баррель, что на $0,76 (0,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,08 (1,3%), до $85,83 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,96 за баррель, что на $0,72 (0,9%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В минувшую пятницу контракт повысился в цене на $1,52 (1,9%), до $79,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 3,6%, WTI - на 4,4%.

Цены на нефть на минувшей неделе поддержал оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, а также некоторое ослабление курса доллара.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц и составило 592, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок упало до минимума с сентября прошлого года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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