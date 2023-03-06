"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций РусГидро

Аналитики "Финама" сохраняют умеренно негативную оценку перспектив котировок акций "РусГидро" и подтверждают рейтинг "держать" для этих бумаг с прогнозной стоимостью на уровне 0,75 рубля за штуку по результатам опубликованной эмитентом отчетности по МСФО за четвертый квартал и весь 2022 год, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Фундаментальные драйверы роста у компании на данный момент ограничены ввиду проблем в ДФО, а также неопределенности дивидендных перспектив", - указывает эксперт Александр Ковалев.

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