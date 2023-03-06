Актуальными целями роста индекса Мосбиржи могут быть уровни 2340-2380п - БКС Экспресс

Российский рынок акций сохраняет шансы на дальнейший подъем в случае стабильного внешнего фона, актуальными целями роста индекса Мосбиржи могут быть уровни 2340-2380 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций завершил прошлую неделю на волне роста. Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил 1%, отыграв геополитическую просадку четверга. В результате общая картина по-прежнему остается преимущественно растущей. При стабильном внешнем фоне сохраняются шансы на дальнейший подъем рынка. При этом по индексу Мосбиржи техническая ситуация предполагает актуальность целей роста в районе 2340-2380 пунктов. Промежуточным сопротивлением на пути к этим рубежам выступает февральский экстремум на 2290 пунктах. Его потенциальное прохождение только лишь усилит импульс", - пишет аналитик в комментарии.

Также, по мнению Карпунина, среди бумаг, которые могут показывать опережающую динамику, можно выделить "Северсталь", "ММК", "Распадскую", "НЛМК" и "Мечел"; растущая картина остается в акциях "Московской биржи".

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