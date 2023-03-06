Котировки нефти в целом пока сохраняют шансы на рост - БКС Экспресс

Котировки нефти в целом пока сохраняют шансы на рост, но могут уйти ниже текущего уровня в случае отсутствия весомого драйвера для движения вверх, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс.

"Цены на нефть перед выходными оставались сильными, поддерживаемые надеждой на восстановление спроса в Китае. Однако снижение прогноза по экономическому росту в стране с 5,5% до 5% добавило "ложку дегтя" и спровоцировало ограниченные распродажи. В результате котировки нефти марки Brent торгуются в понедельник утром чуть выше $85 за баррель, при этом они оказались к текущему моменту в верхней половине торгового диапазона последних недель. При сохранении позитивного фона движение вверх не исключается, но без существенного изменения фундаментальной ситуации цена будет стремиться к средним уровням, которые установились в районе $82-84 за баррель", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.